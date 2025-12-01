Arth Maël Concert violon Tutti Violini Rue Sénéchal Thuault Ploërmel
Rue Sénéchal Thuault Couvent des Carmélites Ploërmel Morbihan
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Nikolaï Tsygankov, violon solo et les élèves de l’École de musique interprètent Tutti Violini. Un concert gratuit et tout public à ne pas manquer ! À 16h.
Sur réservation au 02 97 74 08 21. .
