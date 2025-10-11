Arth Maël Création collective, fable La Ferme des Animaux Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11 18:50:00

2025-10-11

« La Compagnie [La Fleur du Boucan] propose avec énergie et inventivité une libre adaptation de cette fable animalière politique publiée en 1945 et toujours d’actualité »

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous sont égaux… L’organisation, la répartition du travail, le rationnement de la nourriture, tout se décide à présent de manière collective. L’utopie est en marche. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent…. Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde, celle du pouvoir absolu.

Tout public (à partir de 8 ans). À 18h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

