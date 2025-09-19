Arth Maël Danse, chant et musique L’Assemblée des Bourdons Rue du Lac Ploërmel

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel Morbihan

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:40:00

2026-03-12

Après avoir diffusé La Grande Roue en février 2024, la Saison Arth Maël accueille la Compagnie Pied en Sol qui prépare son prochain spectacle L’Assemblée des Bourdons. Cette pièce fusionne avec harmonie la danse, le chant et la musique traditionnelle de Haute Bretagne, tout en questionnant notre relation à la tradition dans un monde en constante évolution.

Venez découvrir le spectacle en cours de création et échanger avec les artistes. Gratuit mais sur réservation (jauge limitée). À 20h. .

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

