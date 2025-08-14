Arth Maël en balade Fête de la St-Armel départ place de la mairie Ploërmel

départ place de la mairie centre ville Ploërmel Morbihan

Début : 2025-08-14 21:30:00

fin : 2025-08-14

Pour terminer en beauté la saison d’Arth Maël en balade, le service culturel de Ploërmel Communauté vous propose comme chaque année un spectacle en déambulation plein de magie pour la Saint-Armel.

Batifolage par la compagnie Archibald Caramantran est une démabulation de marionnettes géantes. « Aujourd’hui c’est marée haute. Maquereaux, sardines, merlans et morues, Margouillats, reinettes, tritons et geckos. Tous se sont donnés rendez-vous pour le grand bal des amphibiens. Rumba, bossa, foxtrot et calypso, Mambo, tango, salsa et tchatchatcha, ça frétille de la nageoire et ça chaloupe de la croupe. Du clapotis dans l’gramophone, nos palpitants sont métronomes. N’aie pas peur, jette-toi à l’eau Ça va guincher dans les flots ! »

La déambulation démarre de la place de l’hôtel de ville et est suivie d’un feu d’artifice place de la gare. .

