Arth Maël en balade La symphonie des chauves souris Musique / Théâtre Guillac jeudi 17 juillet 2025.

Début : 2025-07-17 20:30:00

fin : 2025-07-17 21:30:00

2025-07-17

La compagnie Mycélium invite petits et grands à vivre une expérience sensorielle inédite entrer en communication avec les chauves-souris grâce à un dispositif novateur de détection d’ultrasons, permettant de dialoguer, chanter et même faire de la musique avec ces créatures fascinantes. Entre exploration scientifique joyeuse, envolées poétiques et envolées de musique électronique, La Symphonie des Chauves-Souris se présente comme une veillée magique où l’on redécouvre la beauté du monde vivant sous un autre angle, sensible et vibrant. À 20h30.

Animation avec le CPIE de Concoret en préambule au spectacle. .

Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

