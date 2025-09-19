Arth Maël Humour Inconstance Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

“J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.” Constance.

“Inconstance est un spectacle drôle. Très drôle. D’autant plus drôle qu’avant et après le rire, il nous secoue, nous chavire.” Le Parisien.

Tout public (dès 14 ans). Sur réservation. À 20h30. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

