Arth Maël Humour Le sublime sabotage Rue de l’Écusson Josselin samedi 24 janvier 2026.

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:50:00

2026-01-24

“Vous l’avez demandé, le revoilà. Après La Tragédie du dossard 512, Yohann Métay revient sur notre territoire avec son nouveau spectacle.” Arth Maël Saison culturelle.

Retiré dans sa longère angevine, un comédien a renoncé à la course aux Molières et à la gloire après des années de tournées. Se contentant de vente de fromages et de yoga, il aspire à la paix. Mais la découverte d’une vieille critique le concernant va remettre le feu dans ce volcan éteint et le lancer dans une aventure de la création qui l’entraînera dans une spirale burlesque d’où il ne ressortira pas “vivant flamboyant” mais peut-être un peu plus libre qu’avant.

“Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est d’une formidable liberté.” S. Blanchard, le Monde.

“Une réflexion émouvante et brillante sur la peur de l’échec, et surtout sur la liberté de création. À voir !” Télérama (TTTT).

Yohann Métay vous donne rendez-vous à 20h30 pour ce spectacle plein d’humour ! Tout public (dès 10 ans). Sur réservation. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

