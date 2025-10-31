Arth Maël Nuit de la Samhain Centre culturel Moronoë Mauron

Arth Maël Nuit de la Samhain Centre culturel Moronoë Mauron vendredi 31 octobre 2025.

Arth Maël Nuit de la Samhain

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Pour le traditionnel fest-noz de la Samhain, la salle Moronoë accueille Madelyn Ann et Fleuves

À la rencontre de la pop et du rock atmosphérique, quelque part entre London Grammar et Coldplay, Madelyn Ann est une artiste qui a choisi de s’exprimer principalement en breton. Sa voix douce et puissante donne à la langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.

En bientôt dix années d’existence et deux albums à leur actif, Fleuves est devenu un des porte-étendards des nouvelles musiques bretonnes. Le trio a su intégrer la culture électronique ou les influences jazz/rock à la richesse culturelle bretonne pour créer une musique d’ancrage ouverte sur le monde, toujours liée à la danse.

A partir de 20h30 .

Centre culturel Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Arth Maël Nuit de la Samhain Mauron a été mis à jour le 2025-09-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande