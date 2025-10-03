Arth Mael Ouverture de saison avec Cali COMPLET allée de Newmarket Mauron

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron Morbihan

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le pôle culturel et les élus vous invitent au lancement de saison Arth Maël, sous le signe de la libellule et au concert du chanteur Cali. A 19h30

Un pot dinatoire est prévu à l’issu.

COMPLET .

allée de Newmarket Salle Moronoë Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

