Arth Mael Ouverture de saison avec Cali COMPLET allée de Newmarket Mauron vendredi 3 octobre 2025.
Début : 2025-10-03 19:30:00
Le pôle culturel et les élus vous invitent au lancement de saison Arth Maël, sous le signe de la libellule et au concert du chanteur Cali. A 19h30
Un pot dinatoire est prévu à l’issu.
