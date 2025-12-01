Arth Maël Rick Le Cube, Vers un nouveau monde Salle Moronoë Mauron

Salle Moronoë Allée de Newmarket Mauron Morbihan

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 15:50:00

2025-12-17

Rick et sa famille vivent paisiblement dans un petit coin de verdure, mais tout autour d’eux, des paysages stériles et désertiques s’étendent à perte de vue. Tout bascule lorsqu’un vaisseau gigantesque apparaît dans le ciel et aspire les dernières formes de vies animaux, végétaux, et même la famille de Rick. Point de

départ d’une quête insolite, Rick se lance à son tour dans le ventre de ce labyrinthe mécanique pour partir à leur recherche…

Rick Le Cube, Vers un nouveau monde est une odyssée futuriste à la croisée des arts numériques, du cinéma, des musiques traditionnelles du monde, musiques électroniques et expérimentales.

Spectacle familial, dès 7 ans. A 15h. .

Salle Moronoë Allée de Newmarket Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

