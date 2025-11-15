Arth Maël Spectacle duo circassien sur tabourets Bankal Rue du Lac Ploërmel

Arth Maël Spectacle duo circassien sur tabourets Bankal

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel Morbihan

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

2025-11-15

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais qui n’en ont qu’un de monocycle. Sans compter les tabourets. Parce que ces deux acrobates ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec des tabourets. Ensemble, ils cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile et si grisante limite entre la prise de risque et la chute. Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Tout public.

Un duo spectaculaire de la compagnie Puéril Puéril à découvrir à 20h30. .

Rue du Lac Chapelle Bleue Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

