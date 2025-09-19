Arth Maël Spectacle paysage Stella Maris Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 10:35:00

2026-01-28

La Compagnie Digital Samovar présente Stella Maris, un spectacle paysage à voir en famille, dès 6 mois.

Avec le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une anémone de mer pour oreiller, plongez dans un univers aquatique et onirique où le temps se suspend.

Dans une scénographie “textile” délicatement lumineuse où la création sonore vient aprfaire la sensation d’immersion, la Compagnie Digital Samovar fait vivre, aux jeunes spectateurs et à leurs parents, une parenthèse enchantée soulignant la beauté des rêveries et du monde marin. Un cocon de douceur pour écouter nos paysages intérieurs.

À 10h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

