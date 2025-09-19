Arth Maël Théâtre G.R.A.I.N, Histoire de fous Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14 21:40:00

2026-01-14

De toute façon on nous prend déjà pour des fous, alors autant en profiter, non ? Patrick, Acte V, Scène 3.

Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe, association pour usagers bipolaires où elle tentera d’animer un stage de théâtre le temps d’une folle journée.

Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du comportement.

Une performance théâtrale menée avec intelligence et humour. Arth Mael Saison culturelle.

1 comédienne, 8 personnages. Par la compagnie Mmm. Sur réservation. Tout public. À 20h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

