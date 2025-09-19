Arth Maël Théâtre Le chat Rue de l’Écusson Josselin

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 21:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Un chat a été retrouvé devant le collège. Il est mal en point. Une élève tente de le secourir. Une autre intervient elle pense mieux s’y prendre. Premier désaccord, premiers heurts. En parallèle, nous suivons Louna, en conflit avec ses amies, et que l’équipe pédagogique tente d’aider. Les deux récits vont se mêler, et s’ensuivront une cascade de réactions qui déclencheront animosité, violence et incompréhensions. Tout cela lors qu’avant tout, ce sont juste “des gens qui veulent sauver un chat”.

“Une immersion dans la vie de collège et ce qu’il s’y joue, autant pour les élèves que pour l’équipe éducative. Un spectacle marquant.” Arth Maël Saison culturelle.

Une représentation de L’association pratique à ne pas manquer !

Tout public (dès 12 ans). Sur réservation. À 20h. .

Rue de l’Écusson Centre Culturel L’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

L’événement Arth Maël Théâtre Le chat Josselin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande