ARTHEA EN SCENE 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Trois petites aventures hautes en couleurs ! Trois histoires, trois univers, joués avec énergie et imagination par nos jeunes comédiens en herbe. Embarquez avec eux pour un voyage plein de surprises, de mystère et de magie !

Un spectacle ouvert à tout type de publique. En première partie, l’atelier enfants présentera trois petites histoires, aboutissement de leur travail durant l’année.

En deuxième partie, la troupe adulte jouera « Le violoniste », suivi de « L’horloger et la poupée », une pièce écrite par un auteur de notre agglomération. 5 .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 44 08 72

English :

Three colorful little adventures! Three stories, three worlds, performed with energy and imagination by our budding young actors. Join them on a journey full of surprises, mystery and magic!

German :

Drei kleine, farbenfrohe Abenteuer! Drei Geschichten, drei Welten, die von unseren jungen Nachwuchsschauspielern mit Energie und Fantasie gespielt werden. Begeben Sie sich mit ihnen auf eine Reise voller Überraschungen, Geheimnisse und Magie!

Italiano :

Tre piccole avventure colorate! Tre storie, tre mondi, interpretati con energia e fantasia dai nostri giovani attori in erba. Unitevi a loro in un viaggio pieno di sorprese, mistero e magia!

Espanol :

Tres pequeñas aventuras llenas de color Tres historias, tres mundos, interpretados con energía e imaginación por nuestros jóvenes actores en ciernes. Únete a ellos en un viaje lleno de sorpresas, misterio y magia

