ART’HÈQUE Exposition de peintures Villers-Cotterêts

ART’HÈQUE Exposition de peintures Villers-Cotterêts samedi 11 octobre 2025.

ART’HÈQUE Exposition de peintures

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-10-11

Voyage, par Monique Dubois, peintre

C’est en s’orientant vers la peinture à l’huile, que Monique Dubois, peintre autodidacte, puise son inspiration dans la nature poétique des forêts picardes et l’univers du cheval.

Elle expose régulièrement en France et a remporté plusieurs distinctions pour la qualité des ses œuvres.

Vernissage en présence de l’artiste, samedi 11 octobre à 16h.

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France info@svtourisme.fr

English :

Voyage, by Monique Dubois, painter

Self-taught oil painter Monique Dubois draws her inspiration from the poetic nature of the Picardy forests and the world of the horse.

She exhibits regularly in France and has won several awards for the quality of her work.

Opening in the artist’s presence, Saturday October 11, 4pm.

German :

Reise, von Monique Dubois, Malerin

Die autodidaktische Malerin Monique Dubois hat sich der Ölmalerei zugewandt. Ihre Inspiration findet sie in der poetischen Natur der Wälder der Picardie und in der Welt der Pferde.

Sie stellt regelmäßig in Frankreich aus und hat mehrere Auszeichnungen für die Qualität ihrer Werke erhalten.

Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin am Samstag, den 11. Oktober um 16 Uhr.

Italiano :

Viaggio, di Monique Dubois, pittrice

Monique Dubois, pittrice a olio autodidatta, trae ispirazione dalla natura poetica delle foreste della Piccardia e dal mondo dei cavalli.

Espone regolarmente in Francia e ha vinto diversi premi per la qualità delle sue opere.

Inaugurazione in presenza dell’artista, sabato 11 ottobre alle 16.00.

Espanol :

Viaje, de Monique Dubois, pintora

La pintora al óleo autodidacta Monique Dubois se inspira en la naturaleza poética de los bosques de Picardía y el mundo del caballo.

Expone regularmente en Francia y ha ganado varios premios por la calidad de sus obras.

Inauguración en presencia de la artista, el sábado 11 de octubre a las 16h.

