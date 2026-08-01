Informations pratiques

Arthez-d’Armagnac

Arthez en Fête

Arthez-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

C’est tout un week-end de fêtes qui vous attend à Arthez d’Armagnac !

Vendredi 21 concours de belote à 21h

Samedi 22 randonnée à 9h, grillades à 12h et repas ( sur résa avant 18/08)

Dimanche 23 apéritif à 12h, repas à 13h (sur résa avant 18/08) et concert en l’église St Jean Baptiste à 19h.

C’est tout un week-end de fêtes qui vous attend à Arthez d’Armagnac !

Tout commence le Vendredi 21 à 21h avec un concours de belote sans merci !

Samedi 22 Août à 9h on se met en jambe avec une randonnée avant de reprendre des forces avec des grillades à 12h. Ensuite, on s’économise jusqu’à 20h30 pour le repas (sur réservation avant le 18 Août) animé par Born 2’be .

Dimanche 23, on partage un verre pendant l’apéritif à 12h qui sera suivi d’un repas à 13h (sur réservation avant le 18 Août) animé par le choeur d’hommes de Gascogne. Les fêtes se concluront à 19h avec un concert en l’église St Jean Baptiste dans le cadre du festival Musique en Bas-Armagnac . .

Arthez-d’Armagnac 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 92 50 48

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English : Arthez en Fête

A whole weekend of festivities awaits you in Arthez d’Armagnac!

Friday, the 21st: Belote tournament at 9 p.m.

Saturday, the 22nd: Hike at 9 a.m., barbecue at noon, and lunch (reservations required by August 18)

Sunday, the 23rd: aperitif at 12:00 p.m., lunch at 1:00 p.m. (reservations required by August 18), and a concert at St. John the Baptist Church at 7:00 p.m.

L’événement Arthez en Fête Arthez-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Landes d’Armagnac