ARTHUR DANSE SOUS L’ORAGE – Cie Stéréotendem + Mime et danse Hip-Hop avec Franck Corcoy Théâtre Aux Croisements Perpignan

ARTHUR DANSE SOUS L’ORAGE – Cie Stéréotendem + Mime et danse Hip-Hop avec Franck Corcoy Vendredi 21 novembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
12€ / 8€ / 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T22:00:00
Fin : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T22:00:00
Arthur est autiste. Il nous livre une partition autobiographique parlée et chantée, sur son passage de l’enfance à l’adolescence. Il grandit et traverse l’adolescence accompagné en musique et en chanson par plusieurs artistes au plateau.
Une histoire de famille…
Thématiques : handicap, autisme, autobiographie, musique et famille.
Mise en scène, compositeur : Christophe Leseure,
Chant, batterie : Arthur Delcassé / Danse, contre basse : Laetitia Delfour,
Guitare, chant, flûte traversière, percussions : Samir Mouhoubi / Jean françois Delfour Christophe Leseure.
Durée : 50 min. A partir de 10 ans.
+ 1ère partie : MIME ET DANSE HIP-HOP
Restitution du travail mené par Franck Corcoy
avec un groupe amateur du Pôle Sésame autisme des Aspres.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de Handicap. Musique- Danse