ARTHUR DANSE SOUS L’ORAGE – Cie Stéréotendem + Mime et danse Hip-Hop avec Franck Corcoy Théâtre Aux Croisements Perpignan

ARTHUR DANSE SOUS L’ORAGE – Cie Stéréotendem + Mime et danse Hip-Hop avec Franck Corcoy Vendredi 21 novembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

12€ / 8€ / 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T22:00:00

Fin : 2025-11-21T19:30:00 – 2025-11-21T22:00:00

Arthur est autiste. Il nous livre une partition autobiographique parlée et chantée, sur son passage de l’enfance à l’adolescence. Il grandit et traverse l’adolescence accompagné en musique et en chanson par plusieurs artistes au plateau.

Une histoire de famille…

Thématiques : handicap, autisme, autobiographie, musique et famille.

Mise en scène, compositeur : Christophe Leseure,

Chant, batterie : Arthur Delcassé / Danse, contre basse : Laetitia Delfour,

Guitare, chant, flûte traversière, percussions : Samir Mouhoubi / Jean françois Delfour Christophe Leseure.

Durée : 50 min. A partir de 10 ans.

+ 1ère partie : MIME ET DANSE HIP-HOP

Restitution du travail mené par Franck Corcoy

avec un groupe amateur du Pôle Sésame autisme des Aspres.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes en situation de Handicap. Musique- Danse