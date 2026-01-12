Arthur Ely Auditorium Alençon

Arthur Ely

Auditorium 15 rue Jullien Alençon Orne

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Arthur Ely présente Saignant, album sorti à l’automne, et c’est la douce arrivée de la poésie nouvelle génération un équilibre entre chanson, poésie et rap. Tantôt insolent, tantôt pudique, Arthur Ely nous parle frontalement, et cela fait du bien. Son approche de la scène est à l’image de sa plume il s’amuse de son auditoire, entre chant et déclamation, accompagné de sa guitare.

Il reste un jeune homme simple, accessible, drôle. Les arrangements de guitares acoustiques puisent dans la bossa, la folk et la nouvelle scène rap. Sa fraîcheur, sa rêverie et son impertinence prennent vie dans ses recueils et ses chansons, mais surtout dans ses sessions live et sur scène.

Le jeune auteur-compositeur-interprète chante successivement le deuil, l’amour et la résilience au quotidien, mais appelle aussi à un nouveau rapport au monde, plus instinctif, dans lequel la douceur fait figure d’attitude punk.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la ville d’Alençon. .

