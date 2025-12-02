ARTHUR ELY – LA BULLE CAFE Lille

ARTHUR ELY – LA BULLE CAFE Lille mardi 2 décembre 2025.

ONLY YOU PRÉSENTE : ARTHUR ELYArthur Ely présente « SAIGNANT »Un brouillage de frontières en règles du rap, de la chanson et de la poésie contemporaine. Dans le sillon d’une nouvelle génération de poètes·ses, Arthur Ely propose une écriture viscérale et impertinente qui se revendique hyper vivante et à voix haute. Il dépeint le deuil, l’amour, la nourriture et les galères dans des performances hybrides qui sont à la fois parlées, rappées et chantées. S’en dégage un étrange sentiment de paix et de résilience heureuse. Cette langue, intime et déroutante, se retrouve dans son 1er recueil Les jours fument ta viande (éd. 10 pages au carré) et dans les titres de son album à venir en octobre 2025. SAIGNANT sera aussi l’occasion de faire entendre d’autres voix de la poésie actuelle à travers des performances d’invités surprises.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59