Arthur et Ibrahim Ferrières Martigues

Arthur et Ibrahim Samedi 28 mars 2026 de 19h à 20h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Cette saison, la compagnie du Double revient à deux reprises ! Après Histoire(s) de France la saison dernière, nous retrouvons le duo Arthur et Ibrahim un an plus tôt, dans le premier volet de la trilogie.Enfants

Arthur et Ibrahim sont potes. Pourquoi ? Comment ? Ce n’est pas la question. Ils sont copains, voilà tout ! Alors, quand le père d’Ibrahim lui demande de prendre ses distances sous prétexte que son ami n’est pas arabe, les deux complices ne voient qu’une solution Arthur va devenir arabe ! Avec tout le sérieux de l’enfance, juchés sur leurs trottinettes, les deux garçons se lancent dans un parcours initiatique semé d’interrogations sur les préjugés, le communautarisme et les souffrances de ceux qui ne sont plus de là-bas et pas vraiment d’ici. L’écriture d’Amine Adjina est toujours aussi vive, pleine d’humour et de tendresse, à l’image d’une jeunesse qui, dans un monde tiraillé par les crises identitaires, choisit l’amitié pour se construire. Un spectacle drôle, généreux et nécessaire sur la fraternité et le respect de la différence. .

