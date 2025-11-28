ARTHUR H et Pierre Le Bourgeois en Concert La Manoque Tonneins

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle.

Pierre musicien inventif, surprenant, libre il peut caresser son instrument, lyrique et doux, et il peut le malmener, sauvage et chaotique.

Arthur au piano, aux claviers, guitare, au chant, à la poésie et à la transe.

Entre acoustique et technologie, les deux musiciens vont tenter d’inventer une musique créative en direct tout en réinventant leurs classiques. D’abord le son acoustique ancien classique, connu, chaud, puis le traitement à l’infini par les nouvelles technologies.

– Ouverture des portes à 20h.

– Début des concerts à 20h30

– Placement libre.

– Billetterie en ligne ou dans les Offices de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande). .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

