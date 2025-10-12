ARTHUR H ET PIERRE LE BOURGEOIS – ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer

ARTHUR H ET PIERRE LE BOURGEOIS – ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer dimanche 12 octobre 2025.

ARTHUR H ET PIERRE LE BOURGEOIS Début : 2025-10-12 à 17:30. Tarif : – euros.

CHANSON AVENTUREUSEDeux musiciens sur scène, piano et violoncelle. Pierre musicien inventif, surprenant, libre : il peut caresser son instrument, lyrique et doux, et il peut le malmener, sauvage et chaotique. Arthur au piano, aux claviers, guitare, au chant, à la poésie et à la transe. Entre acoustique et technologie, les deux musiciens vont tenter d’inventer une musique créative en direct tout en réinventant ses classiques. D’abord le son acoustique ancien classique, connu, chaud, puis le traitement à l’infini par les nouvelles technologies. Pierre sample, boucle, triture, transforme. Arthur modifie, ouvre, élargit. Toujours dans un esprit low-tech, à la Mélies, tout se voit et tout s’invente sur le moment, le geste est musical, l’analogique est le futur. Pour raconter des histoires d’aujourd’hui, pour que la technologie ne nous transforme pas en robot. L’humain qui commande la machine et pas l’inverse. Dans la spontanéité, dans l’instant, il y a le libre, la suspension du temps, l’écoute. Et le jeu, le plaisir de s’aventurer dans le jeu, la joie de l’énergie.Chant / Piano : Arthur HVioloncelle / Programmation : Pierre Le BourgeoisTout publicDurée : 1h30

ESPACE GLENMOR – AMPHI RUE JEAN MONNET 29270 Carhaix Plouguer 29