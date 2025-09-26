Arthur H et Pierre Le Bourgeois | Musique l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-09-26 20:30:00

Piano et violoncelle. Acoustique et technologie. Les musiciens Arthur H et Pierre Le Bourgeois réunissent leurs instruments et leurs envies musicales pour une nouvelle tournée qui débute à Fouesnant.

Pierre Le Bourgeois est un instrumentiste inventif et libre qui marie les tempéraments contrastés du violoncelle, tantôt lyrique et doux, tantôt sauvage et chaotique. De son côté, Arthur H trace un sillon Singulier dans le paysage musical français en associant la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop.

Pour ce nouveau projet, les deux compères ont à cœur d’inventer une musique créative en direct. Il y a d’abord le son acoustique, connu, chaud, puis son traitement par les nouvelles technologies. Pierre Le Bourgeois sample, boucle, triture, transforme. Arthur H modifie, ouvre, élargit. Dans un esprit low-tech, tout se voit et tout s’invente sur le moment. Au cœur de cette spontanéité, réside toute la joie, la fragilité et l’énergie que poursuit le binôme.

Chant et piano

Arthur H

Violoncelle et programmation

Pierre Le Bourgeois .

