Arthur H & Pierre Le Bourgeois en concert Salle Paul Fort Nantes

Arthur H & Pierre Le Bourgeois en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 –

Gratuit : non Tarif unique : 35 € Adulte

D’abord, un son acoustique, chaleureux et classique, qui peu à peu se transforme grâce aux nouvelles technologies.D’un côté, Pierre Le Bourgeois, créatif, surprenant, libre, qui passe du doux au sauvage, maniant son instrument avec lyrisme ou le malmenant dans un chaos maîtrisé. Arthur quant à lui joue du piano, des claviers, de la guitare et chante la poésie. Pierre sample, boucle, modifie, transforme. Arthur explore, ouvre, élargit. Leur musique raconte notre époque, un refus de la machine qui nous transforme en robots. Ici, l’humain maîtrise la machine, et non l’inverse. Et au cœur de cette exploration, il y a le jeu, la joie de s’aventurer ensemble dans cette énergie partagée.Arthur H : voix, pianoPierre Le Bourgeois : violoncelle, programmation

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000