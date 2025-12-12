Arthur H & Pierre Le Bourgeois Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Arthur H & Pierre Le Bourgeois

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Auguri Production

Autour du Soleil | Deux musiciens sur scène, piano et violoncelle. Pierre musicien inventif, surprenant, libre il peut caresser son instrument, lyrique et doux, et il peut le malmener, sauvage et chaotique. Arthur au piano, aux claviers, à la guitare, au chant, à la poésie et à la transe. Entre acoustique et technologie, les deux musiciens vont tenter d’inventer une musique créative en direct tout en réinventant ses classiques. D’abord le son acoustique ancien classique, connu, chaud, puis le traitement à l’infini par les nouvelles technologies. Pierre sample, boucle, triture, transforme. Arthur modifie, ouvre, élargit.

Toujours dans un esprit low-tech, à la Méliès, tout se voit et tout s’invente sur le moment, le geste est musical, l’analogique est le futur. Pour raconter des histoires d’aujourd’hui, pour que la technologie ne nous transforme pas en robot. L’humain qui commande la machine et pas l’inverse. Dans la spontanéité, dans l’instant, il y a le libre, la suspension du temps, l’écoute. Et le jeu, le plaisir de s’aventurer dans le jeu, la joie de l’énergie.

Tout public .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

English : Arthur H & Pierre Le Bourgeois

L’événement Arthur H & Pierre Le Bourgeois Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-12-12 par OT des Terres d’Auxois