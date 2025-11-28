ARTHUR NAUDIN CHEZ MAURICE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:30 – 22:30

Gratuit : oui Tout public

Arthur vous invite à une traversée burlesque et intimiste, guidée par sa présence énergique de crooner lunaire teinté d’humour. Accompagné de sa guitare et de son cactus en carton, il incarne avec fougue ses chansons où s’entremêlent personnages aux rêves inachevés, étourdis par l’appel du large ou lancés dans d’espiègles aventures en quête de sens. Une voix sincère et expressive, portée par des arrangements chaleureux, dans un style mêlant des influences francophones (Bashung, Brigitte Fontaine, Sanseverino…) à d’autres puisées du côté du rock anglais (Pete Doherty, Arctic Monkeys…)InstagramYoutube

CHEZ MAURICE Nantes 44000