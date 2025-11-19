MARIES AU PREMIER RINGARD – SALLE TILLEUL – LE LERCH Mulhouse

MARIES AU PREMIER RINGARD Début : 2025-11-22 à 19:00. Tarif : – euros.

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante.En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille.Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée.Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

SALLE TILLEUL – LE LERCH 11 RUE DU CERCLE 68200 Mulhouse 68