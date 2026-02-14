Arthur Teboul & Baptiste Trotignon, Théâtre d’Orléans, Orléans

Arthur Teboul & Baptiste Trotignon Mardi 31 mars, 20h30 Théâtre d’Orléans Loiret

Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu! Chatterton, et le pianiste de jazz Baptiste Trotignon se retrouvent autour de leur amour commun pour la chanson française et l’improvisation. Une soirée exceptionnelle.

Réunis pour la première fois à l’occasion de l’édition 2022 du Piano Day, les deux artistes créent la surprise. Ce qui ne devait être qu’une rencontre éphémère captée par les caméras d’Arte Concert emporte le public. Et surtout leur complicité fait merveille. Poussés par cette ferveur populaire, ils enregistrent en 2024 un disque sobrement intitulé Piano voix. Dans ce répertoire qu’ils viennent présenter, telle une respiration au milieu de leurs immenses actualités respectives, les deux artistes piochent dans un vaste répertoire où cohabitent Serge Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Georges Brassens ou Barbara, qui ont en commun d’avoir été toujours fidèles à une certaine idée de la liberté.

Plus qu’un hommage à la chanson française, une invitation au lâcher-prise et à la poésie.

Durée 1h30 environ

. | Théâtre d’Orléans, bar La Passerelle

Situé à l’étage, juste au-dessus du Café du Théâtre, le bar sera ouvert 1h avant et 1h après les représentations. Venez déguster de petits encas ou boire un verre. Aux commandes, l’association des Cheerleaders de l’Université d’Orléans (A.C.U.O). Les recettes de ce bar éphémère soutiendront la réalisation de leurs projets.

