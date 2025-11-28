ARTHUS VON GOLOWIN & VINCENT CUCHEVAL TOK’ICI Lille

ARTHUS VON GOLOWIN & VINCENT CUCHEVAL Vendredi 28 novembre, 20h30 TOK’ICI Nord

Un univers électronique, mystique et sensuel, une atmosphère proche du romantisme noir d’Edgar Poe…

Sur scène, 2 instrumentistes :

Artus Von Golowin : chant, banjo électrifié, électronique

Vincent Cucheval : claviers et électronique.

C’est une suite organique de morceaux chantés aux atmosphères particulières, portés par des orgues électroniques analogiques et autres claviers des années 70 ainsi qu’un banjo électrique aux sonorités de luth ou de cithare ancienne. La trame est enveloppée de séquences et de rythmes électroniques.

Il s’agit d’un voyage musical au sein d’univers tantôt chamaniques, tantôt oniriques et planants, inspirés par la cold wave, le rock progressif des années 70 et les groupes de krautrock de la fin des années 60 et des années 70 : Can, Popol Vuh, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Ash Ra Tempel, Cluster…

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Krautrock Rock psychédélique