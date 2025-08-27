Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #1 – Plage de Ghignu (Santo Pietro di Tenda) « Alga Putrica » – Plage de Ghignu Santo-Pietro-di-Tenda

Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #1 – Plage de Ghignu (Santo Pietro di Tenda) « Alga Putrica » – Plage de Ghignu Santo-Pietro-di-Tenda mercredi 27 août 2025.

Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #1 – Plage de Ghignu (Santo Pietro di Tenda) Mercredi 27 août, 19h30 « Alga Putrica » – Plage de Ghignu Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-27T19:30:00 – 2025-08-27T21:00:00

Fin : 2025-08-27T19:30:00 – 2025-08-27T21:00:00

Arti muntagnera est la rencontre, en haute montagne corse ou dans des lieux exceptionnels, en pleine nature, de publics et d’artistes contemporains du spectacle vivant et des arts plastiques, (Théâtre, musique, danse, cirque, clown, marionnette, arts plastiques, arts visuels, architecture, cinéma…)

> Etape #1 : Mercredi 27 août 2025

19H30 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

​> Etape #2 : Jeudi 28 aout 2025

10H00 – « Alga Putrica » – Plage de Ghignu – Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda) –

Le Cabaret de la montagne Corse à l’heure du premier bain

19H30 – Grande plage de Ghignu- Désert des Agriates (Santo Pietro di Tenda)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

> Etape #3 : Vendredi 29 août 2025

14H – (Rendez-vous au Col de Vergio – Commune de Albertacce)

Spectacle surprise dans un lieu surprise

Après un rendez-vous public à 14H au Col de Vergio, le public est amené à se rendre dans un endroit secret après 30 minutes de marche, pour vivre une proposition artistique surprise

> Etape #4 : Samedi 30 août 2025

19H30 – Plateau du Cuscionu ( Zicavo – panorama à proximité du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

​> Etape #5 : Dimanche 31 août 2025

13H00 – Plateau du Cuscionu – U Ciclopu di Corsica ( Punta di Tozzarella – Ancien observatoire)

Le Cabaret de la montagne Corse au sommet

19H00 – Plateau du Cuscionu (Zicavo – Veragulongu proche du refuge de Matalza)

Le Cabaret de la montagne Corse au coucher du soleil

(prévoir lampe de poche pour le retour)

www.artimuntagnera.com

« Alga Putrica » – Plage de Ghignu Paillers de Ghignu Santo-Pietro-di-Tenda 20246 Haute-Corse Corse http://www.artimuntagnera.com [{« link »: « http://www.artimuntagnera.com »}] « Alga Putrica » est proche de la Plage de Ghignu Par la plage de l’Ostriconi, sentier du littoral, avec marche facile mais longue d’une durée de 4H à 6H.

Par la plage de Saleccia, sentier du littoral avec marche facile d’une durée de 1H30 à 3H

En voiture 4X4 : piste de 13 kms à partir du col de Bocca di Vezzu (D81)

Lien Google map :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JE98uryxIsF1yFKmAuItyi7iRDB2Dqk&usp=sharing

Arti muntagnera est la rencontre, en haute montagne corse ou dans des lieux exceptionnels, en pleine nature, de publics et d’artistes contemporains du spectacle vivant et des arts plastiques, danse, …

©Antoine Methivier