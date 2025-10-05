Artibroc Thenay

Artibroc Thenay dimanche 5 octobre 2025.

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

La collégiale des Nébilons organise son marché artisanal, brocante, vide grenier.

Différents artisans, producteurs et créateurs locaux proposent leur produits, les amateurs et professionnels brocanteurs sont les bienvenus et les villageois ouvrent leur maison pour vider;

Buvette et restauration sur place et diverses animations. .

Les Nébilons Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 7 50 94 57 42

English :

The collegiate church of the Nebilons organizes its craft market, flea market, garage sale.

German :

Die Stiftskirche der Nebilons organisiert ihren Kunsthandwerksmarkt, Trödelmarkt und Flohmarkt.

Italiano :

La collegiata dei Nebiloni organizza il suo mercatino dell’artigianato, dell’usato e del garage.

Espanol :

La colegiata de los Nebilons organiza su mercado de artesanía, mercadillo y venta de garaje.

