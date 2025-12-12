Artibus n°17 La Ferté-Bernard

Artibus n°17

Départ Centre Culturel La Laverie La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 06:40:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Pour la première fois, près de trois cents œuvres de cent-vingt artistes dont Dubuffet, Basquiat, Delaunay, Kentridge et bien d’autres révèlent, au Grand Palais, un art du dessin sans cesse réinventé.

La collection du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou est l’un des plus importants ensembles au monde d’œuvres sur papier des 20e et 21e siècles. Ce fonds exceptionnel par sa richesse et sa diversité n’a encore jamais fait l’objet d’une grande exposition qui lui soit exclusivement consacrée. Dessins sans limite est l’occasion de révéler pour la première fois ces trésors inestimables et de comprendre comment ce médium s’est totalement réinventé au 20e siècle. … (Extrait du site du Centre Pompidou) .

Départ Centre Culturel La Laverie La Ferté-Bernard

