Article 353 du Code Pénal à Aunay-sur-Odon Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Article 353 du Code Pénal à Aunay-sur-Odon

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 20:00:00

fin : 2027-03-24 21:35:00

Date(s) :

2027-03-24

Ce polar breton met en scène Martial Kermeur, un homme ordinaire que rien ne prédestinait à devenir meurtrier. Après avoir précipité un promoteur immobilier véreux dans l’eau froide de la rade, il est arrêté. Face au juge, il déroule le fil des événements. Et peu à peu, une vie se raconte.

Ce polar breton met en scène Martial Kermeur, un homme ordinaire que rien ne prédestinait à devenir meurtrier. Après avoir précipité un promoteur immobilier véreux dans l’eau froide de la rade, il est arrêté. Face au juge, il déroule le fil des événements. Et peu à peu, une vie se raconte. Car derrière ce geste irréversible se cache une existence marquée par la malchance, une déveine tenace qui semble s’acharner. Père célibataire, chômeur, idéaliste désabusé, Martial Kermeur a cru, un jour, pouvoir s’en sortir. Mais la rencontre avec un escroc sans scrupules précipite sa chute économies envolées, rêves brisés, avenir confisqué. Jusqu’au point de rupture. .

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Article 353 du Code Pénal à Aunay-sur-Odon

This Breton crime thriller centres on Martial Kermeur, an ordinary man who showed no signs of ever becoming a murderer. After pushing a crooked property developer into the cold waters of the harbour, he is arrested. Before the judge, he recounts the sequence of events. And little by little, a lif…

L’événement Article 353 du Code Pénal à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité