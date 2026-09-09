Informations pratiques

Thury-Harcourt-le-Hom

« Article 353 du code pénal » (théâtre/polar social) – Saison culturelle OMAC

Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:30:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

« Article 353 du code pénal » (théâtre/polar social) – Saison culturelle OMAC

Un dilemme bouleversant entre l’empathie et la loi !

Dans la rade de Brest, tout commence par une chute. Celle d’un homme à la mer et celle d’un autre dans l’engrenage d’un destin implacable. Ce polar breton met en scène Martial Kermeur, un homme ordinaire que rien ne prédestinait à devenir meurtrier. Après avoir précipité un promoteur immobilier véreux dans l’eau froide de la rade, il est arrêté. Face au juge, il déroule le fil des événements. Et peu une vie se raconte. à peu,

Car derrière ce geste irréversible se cache une existence marquée par la malchance, une dé- veine tenace qui semble s’acharner. Père célibataire, chômeur, idéaliste désabusé, Martial Kermeur a cru, un jour, pouvoir s’en sortir. Mais la rencontre avec un escroc sans scrupules précipite sa chute : économies envolées, rêves brisés, avenir confisqué. Jusqu’au point de rupture.

Sur scène, ce récit à la simplicité trompeuse devient une plongée vertigineuse dans la conscience d’un homme. Entre

confession et enquête intérieure, le spectacle explore les zones grises de la justice, interroge la responsabilité individuelle et questionne notre « intime conviction ».

A partir de 15 ans.

Durée : 1h35

Tarifs :

Adulte non abonné : 12€

Adulte abonné : 8€

Jeune (de 11 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi : 4€

Enfant de <11 ans : gratuit . Salle Robert Métairie Derrière la mairie Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Article 353 du code pénal » (théâtre/polar social) – Saison culturelle OMAC

« Article 353 of the Criminal Code » (theatre/social thriller) – OMAC Cultural Season

L’événement « Article 353 du code pénal » (théâtre/polar social) – Saison culturelle OMAC Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Suisse Normande