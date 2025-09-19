Article R4323-63 Exposition-performative du collectif L’Échelle à la Cité des arts de la rue Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement

Article R4323-63 Exposition-performative du collectif L’Échelle à la Cité des arts de la rue Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement vendredi 19 septembre 2025.

Article R4323-63 Exposition-performative du collectif L’Échelle à la Cité des arts de la rue

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h30 à 0h.

Du 20/09 au 11/10/2025 le mercredi et les week-ends de 10h à 18h. Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 00:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Article R4323-63

Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois…

Un nouveau chapitre s’ouvre à la Cité des arts de la rue avec l’exposition manifeste du collectif L’Échelle, outil coopératif de créations visuelles en espace public.



Entre peintures, sculptures, performances, éditions et rencontres, Article R4323-63 propose un regard singulier sur la création contemporaine in situ. Cette exposition a pour ambition de présenter les artistes associés au projet du collectif une multiplicité d’approches qui dessinent une vision commune de notre monde en émois.



Avec : Adrien Maufay, Alain Arraez, Charlie Maqueda, Germain Ipin, Jean-Baptiste Sauvage, Joris Maiotti, Kevin Klein, Laura Alarcon, Shareef Sarhan, Stéphane Moscato et The WA.

Nous serons ravis de vous accuellir pour ce(s) moment(s) de partage et de découverte.

Le collectif L’Échelle .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 25 77 13 lechelle.projets@gmail.com

English :

Article R4323-63

It is forbidden to use ladders, stepladders and steps as workstations. However…

German :

Artikel R4323-63

Es ist verboten, Leitern, Trittleitern und Tritte als Arbeitsplatz zu benutzen. Allerdings

Italiano :

Articolo R4323-63

Scale, scalette e gradini non possono essere utilizzati come postazioni di lavoro. Tuttavia…

Espanol :

Artículo R4323-63

Las escaleras, las escaleras de tijera y los peldaños no pueden utilizarse como puestos de trabajo. Sin embargo…

L’événement Article R4323-63 Exposition-performative du collectif L’Échelle à la Cité des arts de la rue Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille