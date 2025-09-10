Artifex Lab : un nouveau laboratoire culturel s’ouvre dans le 11ᵉ arrondissement Artifex Lab paris

Artifex Lab : un nouveau laboratoire culturel s’ouvre dans le 11ᵉ arrondissement

Un nouveau lieu effervescent voit le jour à Paris ! Artifex Lab, espace culturel hybride situé au 10 rue de la Vacquerie (11ᵉ), ouvre ses portes à la rentrée et promet une programmation audacieuse mêlant art numérique, installations immersives et expériences sensorielles.

Chaque mois, deux artistes investissent ce laboratoire de création augmentée, où l’intelligence artificielle devient une alliée artistique. Plus qu’une simple galerie, Artifex Lab se veut un lieu de rencontre entre innovation technologique et émotion artistique, où le numérique se fait poésie.

À ne pas manquer : le lancement de la seconde édition de Distortion[S], à partir du 24 septembre 2025, qui fait suite au succès remarqué de la première édition.

Artifex Lab – 10 rue de la Vacquerie, 75011 Paris

Horaires :

Mer. à ven. : 17h – 00h

Sam. : 14h – 00h

Dim. : 11h – 00h

www.artifex-lab.com

