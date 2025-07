ARTIGUE EN FETE Artigue

LE VILLAGE Artigue Haute-Garonne

Début : 2025-07-12 12:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

2025-07-12

2 jours d’animations dans un petit village de montagne au panorama exceptionnel.

Samedi 12 juillet

18h15 Chants polyphoniques par un chœur de femmes.

19h30 Repas au Sarrat à l’entrée du village (repli salle des fêtes si pluie) 2 formules soit avec La Ferme de Gaudens (salade de chèvre, grillades d’agneau ou saucisse de porc ou pétéram, frites, fromage, dessert maison, café / adulte 20 € vin en sus / enfant jusqu’à 12 ans, plat + dessert 10 € / réservation au 06.33.76.94.38 ou 06.34.02.79.12) soit Repas tiré du sac (chacun apporte son pique nique et s’installe sur les tables).

21h Concert-bal occitan d’Arredalh (gratuit).

22h30 Embrasement du brandon

Dimanche 13 juillet

12h Apéritif de la Mairie.

13h Repas partagé.

15h Jeux traditionnels pour les enfants avec pêche à la truite. Création d’un mandala géant pour tous (merci d’apporter cailloux décoratifs, bois, fleurs, feuilles). .

LE VILLAGE Artigue 31110 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.artigue@gmail.com

English :

2 days of entertainment in a small mountain village with an exceptional panorama.

German :

2 Tage voller Animationen in einem kleinen Bergdorf mit außergewöhnlichem Panorama.

Italiano :

2 giorni di intrattenimento in un piccolo villaggio di montagna con una vista eccezionale.

Espanol :

2 días de diversión en un pequeño pueblo de montaña con unas vistas excepcionales.

