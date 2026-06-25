Artigue

ARTIGUE EN FETE

LE VILLAGE Artigue Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

2 jours d’animations dans un petit village de montagne au panorama exceptionnel.

SAMEDI 11 JUILLET:

18h00 Musique traditionnelle occitane et Cantèra

18h30 Apéritif de la mairie

19h30 REPAS au sarrat, à l’entrée du village ou dans la salle des fêtes

SOIT avec La ferme de Gaudens Les éleveurs proposent des produits de leur ferme ou des fermes avoisinantes .

Au menu Salade de chèvre, grillades d’agneau ou saucisse de porc; frites maison, fromage, dessert maison; café

(vin en supplément)

Adultes 21 €

Enfants jusqu’à 12 ans plat et dessert 11 €

Réservation conseillée au 06 33 76 94 38 ou 06 08 35 84 34

SOIT repas tiré du sac: chacun apporte son pique-nique

21h30 CONCERT/BAL gratuit avec ARREDALH

DIMANCHE 12 JUILLET

13h00 Repas partagé

15h30 Jeux ; pêche à la truite pour les enfants et

création d’un mandala géant pour tous

(merci d’apporter fleurs, cailloux décoratifs, petits morceaux de bois )

REPLI DANS LA SALLE DES FȆTES EN CAS DE MAUVAIS TEMPS .

LE VILLAGE Artigue 31110 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.artigue@gmail.com

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English :

2 days of entertainment in a small mountain village with an exceptional panorama.

L’événement ARTIGUE EN FETE Artigue a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE