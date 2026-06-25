ARTIGUE EN FETE Artigue
ARTIGUE EN FETE Artigue samedi 11 juillet 2026.
Artigue
ARTIGUE EN FETE
LE VILLAGE Artigue Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-12 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
2 jours d’animations dans un petit village de montagne au panorama exceptionnel.
SAMEDI 11 JUILLET:
18h00 Musique traditionnelle occitane et Cantèra
18h30 Apéritif de la mairie
19h30 REPAS au sarrat, à l’entrée du village ou dans la salle des fêtes
SOIT avec La ferme de Gaudens Les éleveurs proposent des produits de leur ferme ou des fermes avoisinantes .
Au menu Salade de chèvre, grillades d’agneau ou saucisse de porc; frites maison, fromage, dessert maison; café
(vin en supplément)
Adultes 21 €
Enfants jusqu’à 12 ans plat et dessert 11 €
Réservation conseillée au 06 33 76 94 38 ou 06 08 35 84 34
SOIT repas tiré du sac: chacun apporte son pique-nique
21h30 CONCERT/BAL gratuit avec ARREDALH
DIMANCHE 12 JUILLET
13h00 Repas partagé
15h30 Jeux ; pêche à la truite pour les enfants et
création d’un mandala géant pour tous
(merci d’apporter fleurs, cailloux décoratifs, petits morceaux de bois )
REPLI DANS LA SALLE DES FȆTES EN CAS DE MAUVAIS TEMPS .
LE VILLAGE Artigue 31110 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.artigue@gmail.com
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English :
2 days of entertainment in a small mountain village with an exceptional panorama.
L’événement ARTIGUE EN FETE Artigue a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE