Artiguemy en Fête Pé det Cazaou Artiguemy

Cette année encore, le Comité des fêtes d’Artiguemy s’associe au Comité des Fêtes de Chelle-Spou pour leurs fêtes locales.

Samedi 9 août à Chelle-Spou :

20H Repas 17€. Menu entrée jambon à la broche dessert. Soirée animée par JAKEDOM

Jeudi 14 août à la salle des fêtes d’ARTIGUEMY :

20H Restauration RAPIDE sur place

20H30 Bal avec le podium CROC NIGHT.

Jeudi 15 août :

19H30 Bal non-stop avec D’UN COMMUN ACCORD à la salle des fêtes d’ARTIGUEMY. Restauration sur place.

20H Bal non-stop animé par LES BOURLINGUEURS à la salle des fêtes de CHELLE SPOU. Restauration sur place avec le food-truck STREETFOOD DES BARONNIES.

Repas du 9 août Inscription avant le 4 août auprès de Guillaume au 06 81 67 45 39 ou Rémi au 07 86 41 89 26 .

Pé det Cazaou ARTIGUEMY Artiguemy 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Once again this year, the Comité des fêtes d’Artiguemy joins forces with the Comité des Fêtes de Chelle-Spou for their local festivities.

Saturday August 9 at Chelle-Spou :

8pm: Meal 17? Menu: starter ham on the spit dessert. Entertainment by JAKEDOM

Thursday August 14 at the ARTIGUEMY village hall :

8pm: Fast food on site

8:30 PM: Ball with the podium CROC NIGHT.

Thursday August 15:

7:30 pm: Non-stop ball with D’UN COMMUN ACCORD at the ARTIGUEMY village hall. Catering on site.

8pm: Non-stop ball with LES BOURLINGUEURS at the CHELLE SPOU village hall. Catering on site with the STREETFOOD DES BARONNIES food-truck.

German :

Auch in diesem Jahr schließt sich das Festkomitee von Artiguemy mit dem Festkomitee von Chelle-Spou für ihre lokalen Feste zusammen.

Samstag, den 9. August in Chelle-Spou :

20 Uhr: Essen 17? Menü: Vorspeise Schinken am Spieß Dessert. Der Abend wird von JAKEDOM begleitet

Donnerstag, 14. August in der Festhalle von ARTIGUEMY :

20H Schnelle Verpflegung vor Ort

20H30 Tanz mit dem Podium CROC NIGHT.

Donnerstag, 15. August :

19H30 Nonstop-Ball mit D’UN COMMUN ACCORD in der Festhalle von ARTIGUEMY. Verpflegung vor Ort.

20H Nonstop-Ball mit LES BOURLINGUEURS in der Festhalle von CHELLE SPOU. Verpflegung vor Ort mit dem Foodtruck STREETFOOD DES BARONNIES.

Italiano :

Anche quest’anno, il Comitato delle Feste di Artiguemy si unisce al Comitato delle Feste di Chelle-Spou per le loro feste locali.

Sabato 9 agosto a Chelle-Spou:

ore 20.00: Pasto 17? Menu: antipasto prosciutto allo spiedo dessert. Animazione di JAKEDOM

Giovedì 14 agosto presso la sala del villaggio di ARTIGUEMY:

ore 20:00: FAST FOOD SUL POSTO

20H30: Ballo con il podio CROC NIGHT.

Giovedì 15 agosto:

ore 19.30: Ballo non-stop con D’UN COMMUN ACCORD presso la sala del villaggio di ARTIGUEMY. Ristorazione sul posto.

ore 20.00: Ballo non-stop con LES BOURLINGUEURS nella sala del villaggio di CHELLE SPOU. Catering in loco con il food-truck STREETFOOD DES BARONNIES.

Espanol :

Un año más, el Comité des Fêtes d’Artiguemy se une al Comité des Fêtes de Chelle-Spou para sus fiestas locales.

Sábado 9 de agosto en Chelle-Spou :

20.00 h: Comida 17? Menú: entrante jamón al espetón postre. Animación a cargo de JAKEDOM

Jueves 14 de agosto en la sala de fiestas de ARTIGUEMY:

20H00: COMIDA RÁPIDA EN EL LUGAR

20H30: Baile con el podio NOCHE DE CROC.

Jueves 15 de agosto :

19h30: Baile sin parar con D’UN COMMUN ACCORD en la sala del pueblo de ARTIGUEMY. Catering in situ.

20:00 h: Baile ininterrumpido con LES BOURLINGUEURS en la sala de fiestas CHELLE SPOU. Catering in situ con el food-truck STREETFOOD DES BARONNIES.

