Le fort de Villey-le-Sec accueille la 1er édition du salon du vin Les Artilleurs de Canons.

Une vingtaine de vignerons passionnés, des dégustations, une ambiance conviviale … et des canons en bouteille à partager !

Le salon se tiendra dans un cadre unique le fort de Villey-le-Sec, impressionnant ouvrage militaire du XIXe siècle. À cette occasion, il sera possible de visiter librement ce site historique, entre bastions, galeries et murs de pierre. L'alliance du patrimoine et du vin promet une expérience insolite et conviviale. Une petite restauration sera proposé sur place pour prolonger la dégustation autour de bons produits. À l'ombre des casemates ou en terrasse, les visiteurs pourront prendre le temps, déambuler entre les stands, échanger avec des vignerons et s'offrir un moment hors du temps.

7 Rue du 26ème RI

Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 11 55 33 74 fort@villey-le-sec.com

English :

The fort of Villey-le-Sec hosts the 1st edition of Les Artilleurs de Canons wine fair.

Around twenty passionate winemakers, tastings, a friendly atmosphere … and bottled canons to share!

The show will be held in a unique setting: the Villey-le-Sec fort, an impressive 19th-century military structure. This historic site, with its bastions, galleries and stone walls, will be open to the public. The combination of heritage and wine promises an unusual and convivial experience. On-site catering will be available to extend the wine-tasting experience. In the shade of the casemates or on the terrace, visitors will be able to take their time, stroll between the stands, chat with the winemakers and enjoy a moment out of time.

German :

Im Fort von Villey-le-Sec findet die 1. Ausgabe der Weinmesse Les Artilleurs de Canons statt.

Rund zwanzig passionierte Winzer, Verkostungen, eine gesellige Atmosphäre … und Kanonen in Flaschen zum Teilen!

Die Messe findet in einem einzigartigen Rahmen statt: dem Fort von Villey-le-Sec, einem beeindruckenden Militärbauwerk aus dem 19. Bei dieser Gelegenheit wird es möglich sein, diese historische Stätte zwischen Bastionen, Galerien und Steinmauern frei zu besichtigen. Die Verbindung von Kulturerbe und Wein verspricht ein ungewöhnliches und geselliges Erlebnis. Ein kleiner Imbiss wird vor Ort angeboten, um die Verkostung bei guten Produkten zu verlängern. Im Schatten der Kasematten oder auf der Terrasse können sich die Besucher Zeit nehmen, zwischen den Ständen flanieren, sich mit den Winzern austauschen und sich einen Moment außerhalb der Zeit gönnen.

Italiano :

Il forte di Villey-le-Sec ospita il 1° salone del vino Les Artilleurs de Canons.

Una ventina di appassionati viticoltori, degustazioni, un’atmosfera amichevole… e cannoni in bottiglia da condividere!

La mostra si terrà in un ambiente unico: il forte di Villey-le-Sec, un’imponente struttura militare del XIX secolo. I visitatori potranno fare una visita gratuita di questo sito storico, con i suoi bastioni, le sue gallerie e le sue mura di pietra. La combinazione di patrimonio e vino promette un’esperienza insolita e conviviale. Sul posto saranno disponibili cibi e bevande per prolungare l’esperienza di degustazione. All’ombra delle casematte o sulla terrazza, i visitatori possono prendersi il loro tempo, girare tra gli stand, chiacchierare con i viticoltori e godersi un momento fuori dal tempo.

Espanol :

El fuerte de Villey-le-Sec acoge la 1ª feria del vino Les Artilleurs de Canons.

Una veintena de viticultores apasionados, degustaciones, un ambiente agradable… ¡y cañones embotellados para compartir!

La exposición se celebrará en un marco único: el fuerte de Villey-le-Sec, una impresionante estructura militar del siglo XIX. Los visitantes podrán hacer un recorrido gratuito por este lugar histórico, con sus bastiones, galerías y muros de piedra. La combinación de patrimonio y vino promete una experiencia insólita y agradable. Para prolongar la degustación, habrá comida y bebida in situ. A la sombra de las casamatas o en la terraza, los visitantes podrán tomarse su tiempo, deambular entre los stands, charlar con los viticultores y disfrutar de un momento fuera del tiempo.

