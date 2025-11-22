Art’in Perrusson Perrusson

Art’in Perrusson Perrusson samedi 22 novembre 2025.

Art’in Perrusson

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Pour sa 4ème édition, Art’in Perrusson propose à une dizaine d’artistes du sud lochois de présenter leurs œuvres peintures, céramiques, couture, dessins…

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 03 92

English :

For its 4th edition, Art’in Perrusson invites a dozen artists from the south of the Loch region to present their work: paintings, ceramics, sewing, drawings…

German :

Ausgabe von Art’in Perrusson bietet ein Dutzend Künstlern aus dem Süd-Lochois die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren: Gemälde, Keramiken, Näharbeiten, Zeichnungen…

Italiano :

Per la sua quarta edizione, Art’in Perrusson invita una dozzina di artisti del sud della regione del Loch a presentare le loro opere: dipinti, ceramiche, cucito, disegni…

Espanol :

En su 4ª edición, Art’in Perrusson invita a una docena de artistas del sur de la región de Loch a presentar sus obras: pintura, cerámica, costura, dibujo…

