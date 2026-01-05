ARTIS Bâtiment Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 13 janvier, 10h30 Ille-et-Vilaine

Pour ses clients, ARTIS Bâtiment recrute : – Menuisiers Bois et Aluminium en atelier et pose – Plombiers chauffagistes / poseur de gaines – Charpentiers / bardeurs – Plaquistes

ARTIS Bâtiment présentera les postes à pourvoir et les critères de recrutement. Vous pourrez ensuite présenter votre profil professionnel en vue d’un entretien avec le client final. N’oubliez pas votre CV actualisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-13T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



