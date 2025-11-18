ARTIS Industrie recrute Agence RENNES CENTRE Rennes

ARTIS Industrie recrute Mardi 18 novembre, 08h30 Agence RENNES CENTRE Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Pour ses clients basés en région rennaise, ARTIS Industrie recrute des professionnel(le)s qualifié(e)s et/ou expérimentés pour intervenir en : – Métallurgie : soudage, métallerie, usinage, pliage, chaudronnerie & peinture industrielle – Industrie : câbleur, électricien industriel, mécanique, montage d’éléments industriels & électromécanique

Vous pourrez échanger avec le recruteur sur votre profil professionnel, vos compétences et qualités professionnelles en vue d’identifier les missions d’inté

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525504 »}]

Pour ses clients basés en région rennaise, ARTIS Industrie recrute des professionnel(le)s qualifié(e)s et/ou expérimentés pour intervenir en : – Métallurgie : soudage, métallerie, usinage, pliage, cha La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution