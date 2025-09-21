Artisan’Archéo démonstration de savoir-faire antiques ! Place de l’Eglise Izernore

Artisan’Archéo démonstration de savoir-faire antiques ! Place de l’Eglise Izernore dimanche 21 septembre 2025.

Artisan’Archéo démonstration de savoir-faire antiques !

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

À la fois artistes et artisans, nos « artifex » antiques viennent présenter leurs savoir-faire. Du potier à la tisserande, en passant par les spécialistes du métal des experts passionnés vous présentent leurs techniques.

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

Both artists and craftsmen, our ancient « artifex » come to showcase their skills. From potters to weavers and metalworkers, these passionate experts will show you their techniques.

German :

Sowohl Künstler als auch Handwerker, unsere antiken « Artifex » kommen, um ihre Fertigkeiten zu präsentieren. Vom Töpfer über die Weberin bis hin zu den Metallspezialisten: Passionierte Experten zeigen Ihnen ihre Techniken.

Italiano :

Artisti e artigiani, i nostri antichi « artifex » sono qui per mostrare le loro abilità. Dai vasai ai tessitori e ai lavoratori del metallo, questi esperti appassionati vi mostreranno le loro tecniche.

Espanol :

Artistas y artesanos, nuestros antiguos « artifex » están aquí para mostrar sus habilidades. Desde alfareros hasta tejedores y metalúrgicos, estos apasionados expertos le mostrarán sus técnicas.

L’événement Artisan’Archéo démonstration de savoir-faire antiques ! Izernore a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey