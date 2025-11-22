Artisan’ART Châteaulin

Artisan’ART

Roc de Quimill Châteaulin Finistère

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

La 18ème édition du marché de Noël Artisan’art arrive à grands pas ! L’école Diwan de Châteaulin a le plaisir de vous accueillir les 22 et 23 novembre prochains à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin.

Artisan’art, c’est l’occasion de trouver un cadeau original et de qualité pour toute la famille grâce à nos 65 artisans créateurs.

Jeux, jouets en bois, décorations, bijoux, vêtements et accessoires de mode pour enfants et adultes, peintres, photographes, plasticiens, littérature jeunesse, céramiques utilitaires et décoratives, produits gastronomiques. .

Roc de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

