Artisan'ART Châteaulin samedi 22 novembre 2025.
Roc de Quimill Châteaulin Finistère
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
La 18ème édition du marché de Noël Artisan’art arrive à grands pas ! L’école Diwan de Châteaulin a le plaisir de vous accueillir les 22 et 23 novembre prochains à l’espace Coatigrac’h de Châteaulin.
Artisan’art, c’est l’occasion de trouver un cadeau original et de qualité pour toute la famille grâce à nos 65 artisans créateurs.
Jeux, jouets en bois, décorations, bijoux, vêtements et accessoires de mode pour enfants et adultes, peintres, photographes, plasticiens, littérature jeunesse, céramiques utilitaires et décoratives, produits gastronomiques. .
Roc de Quimill Châteaulin 29150 Finistère Bretagne
