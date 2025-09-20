Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste Musée du Vin Beaune
Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste Musée du Vin Beaune samedi 20 septembre 2025.
Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste
Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le vitrailliste maître-verrier Pierre-Olivier Bertheau fait découvrir son artisanat d’art à travers ses créations, ses outils et des démonstrations. Comment le verre est-il coloré, découpé puis assemblé ? .
Musée du Vin 24 Rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 cutlure@mairie-beaune.fr
English : Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste
German : Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste
Italiano :
Espanol :
L’événement Artisanat d’art > Intervention d’un vitrailliste Beaune a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)