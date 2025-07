Artisanat d’Art Rue H. Friand Poligny

Artisanat d’Art Rue H. Friand Poligny samedi 12 juillet 2025.

Artisanat d’Art

Rue H. Friand Eglise des Jacobins Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-16 18:30:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31

Expo-vente des créations de 13 artisans d’art et créateurs de la Région.

Nadine Bellec sac et créations textiles

Christine Bitschnene :céramique

Sophie Cartaux maroquinerie

Nathalie Chifflot bijoux

Laurie Dane bijoux en bois

François-Adrian Gilabert planches apéro

Andrée Jourdy bijoux résine

M. Lecointe bougies et fondants parfumés

FI. Rabbe créations pour bébé et petits

Marie Riviere vetements et créations textiles

Anne Thiellet céramique raku

Eloi Wauqiez tournage sur bois

Savonnerie Artisanale du Jura .

Rue H. Friand Eglise des Jacobins Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté artisans-art@hotmail.com

English : Artisanat d’Art

German : Artisanat d’Art

Italiano :

Espanol :

L’événement Artisanat d’Art Poligny a été mis à jour le 2025-06-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA