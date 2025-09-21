Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais Château du Prieuré – Jardin d’hiver Conflans-Sainte-Honorine
Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais Château du Prieuré – Jardin d’hiver Conflans-Sainte-Honorine dimanche 21 septembre 2025.
Entrée libre
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Venez découvrir le patrimoine culturel local avec le savoir-faire unique des artistes et artisans conflanais.
Château du Prieuré – Jardin d’hiver Place Jules-Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France
Savoir-faire conflanais
