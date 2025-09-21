Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais Château du Prieuré – Jardin d’hiver Conflans-Sainte-Honorine

Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais Château du Prieuré – Jardin d’hiver Conflans-Sainte-Honorine dimanche 21 septembre 2025.

Artisanat par le Collectif Créatif Conflanais Dimanche 21 septembre, 10h00 Château du Prieuré – Jardin d’hiver Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir le patrimoine culturel local avec le savoir-faire unique des artistes et artisans conflanais.

Château du Prieuré – Jardin d’hiver Place Jules-Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Savoir-faire conflanais

© Collectif Créatif Conflanais