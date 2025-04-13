Artisans d’art en collaboration avec un antiquaire | Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Havas antiquités Caen

Artisans d’art en collaboration avec un antiquaire | Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Havas antiquités 15 Place Saint-Martin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-12

Ebéniste-restaurateur, doreur sur bois…ces artisans d’art déménagent leurs établis et leurs outils pour s’installer trois jours chez l’antiquaire qui leur accorde toute confiance ! Ils vous expliqueront leur formation, et techniques.

Tout le programme JEMA sur https://cma-normandie.fr/ljn

Ebéniste-restaurateur, doreur sur bois…ces artisans d’art de grande qualité déménagent leurs établis et leurs outils pour s’installer trois jours durant chez l’antiquaire qui leur accorde toute confiance tant leur savoir-faire est précieux une collaboration de plus de vingt ans !Ces artisans maîtrisent parfaitement les travaux nécessaires à la conservation et à la sauvegarde de votre patrimoine mobilier avant de leur confier vos meubles, sièges, miroirs, cadres, etc. venez discuter, échanger et poser des questions auxquelles ils répondront en vous faisant partager leur passion et surtout leur exigence du travail effectué dans les règles de l’art.Ils vous expliqueront leur formation, leurs techniques, les matériaux employés…en travaillant devant vous.Ils auront apporté quelques réalisations leur permettant de vous montrer l’étendue de leurs capacités.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Havas antiquités 15 Place Saint-Martin Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 49 53 24 66 frederic.havas@wanadoo.fr

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English : Artisans d’art en collaboration avec un antiquaire | Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Cabinet-makers, restorers, wood gilders… these craftsmen and women move their workbenches and tools to the home of the antique dealer who trusts them for three days! They’ll be explaining their training and techniques.

The full JEMA programme is available at https://cma-normandie.fr/ljn

L’événement Artisans d’art en collaboration avec un antiquaire | Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité